STAKE (STAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.110361 $ 0.110361 $ 0.110361 24 שעות נמוך $ 0.112822 $ 0.112822 $ 0.112822 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.110361$ 0.110361 $ 0.110361 גבוה 24 שעות $ 0.112822$ 0.112822 $ 0.112822 שיא כל הזמנים $ 43.0$ 43.0 $ 43.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00478135$ 0.00478135 $ 0.00478135 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.01% שינוי מחיר (7D) +3.41% שינוי מחיר (7D) +3.41%

STAKE (STAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.110553. במהלך 24 השעות האחרונות, STAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.110361 לבין שיא של $ 0.112822, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 43.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00478135.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAKE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

STAKE (STAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 204.32K$ 204.32K $ 204.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 967.85K$ 967.85K $ 967.85K אספקת מחזור 1.85M 1.85M 1.85M אספקה כוללת 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111 8,754,613.048576111

שווי השוק הנוכחי של STAKE הוא $ 204.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAKE הוא 1.85M, עם היצע כולל של 8754613.048576111. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 967.85K.