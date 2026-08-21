STAK מחיר היום

מחיר STAK (STAK) בזמן אמת היום הוא $ 0.914455, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAK ל USD הוא $ 0.914455 לכל STAK.

STAK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 244,759, עם היצע במחזור של 267.66K STAK. ב‑24 השעות האחרונות, STAK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.012.

ביצועים לטווח קצר, STAK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 261.28.

STAK (STAK) מידע שוק

שווי שוק $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K נפח (24 שעות) $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K אספקת מחזור 267.66K 267.66K 267.66K אספקה כוללת 239,444.3139884185 239,444.3139884185 239,444.3139884185

שווי השוק הנוכחי של STAK הוא $ 244.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 261.28. ההיצע במחזור של STAK הוא 267.66K, עם היצע כולל של 239444.3139884185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.76K.