Stader ETHx מחיר (ETHX)

1 ETHX ל USDמחיר חי:

$4,646.42
$4,646.42$4,646.42
-9.10%1D
USD
Stader ETHx (ETHX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:52 (UTC+8)

Stader ETHx (ETHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.37%

-9.11%

+0.14%

+0.14%

Stader ETHx (ETHX) המחיר בזמן אמת של הוא $4,646.47. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,645.81 לבין שיא של $ 5,130.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,253.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,474.49.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHX השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader ETHx (ETHX) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Stader ETHx הוא $ 666.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHX הוא 143.49K, עם היצע כולל של 143493.9595666516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.73M.

Stader ETHx (ETHX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Stader ETHxל USDהיה $ -466.053447481215.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader ETHx ל USDהיה . $ +772.4003646860.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStader ETHx ל USDהיה $ +3,730.9123592610.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Stader ETHxל USDהיה $ +1,709.5538671776905.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -466.053447481215-9.11%
30 ימים$ +772.4003646860+16.62%
60 ימים$ +3,730.9123592610+80.30%
90 ימים$ +1,709.5538671776905+58.21%

מה זהStader ETHx (ETHX)

What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols.

Stader ETHx (ETHX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Stader ETHxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Stader ETHx (ETHX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Stader ETHx (ETHX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Stader ETHx.

בדוק את Stader ETHx תחזית המחיר עכשיו‏!

ETHX למטבעות מקומיים

Stader ETHx (ETHX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Stader ETHx (ETHX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETHX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Stader ETHx (ETHX)

כמה שווה Stader ETHx (ETHX) היום?
החי ETHXהמחיר ב USD הוא 4,646.47 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETHX ל USD?
המחיר הנוכחי של ETHX ל USD הוא $ 4,646.47. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Stader ETHx?
שווי השוק של ETHX הוא $ 666.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETHX?
ההיצע במחזור של ETHX הוא 143.49K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETHX?
‏‏ETHX השיג מחיר שיא (ATH) של 5,253.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETHX?
ETHX ‏‏רשם מחירATL של 1,474.49 USD.
מהו נפח המסחר של ETHX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETHX הוא -- USD.
האם ETHX יעלה השנה?
ETHX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETHX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:48:52 (UTC+8)

כתב ויתור

