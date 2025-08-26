Stader ETHx (ETHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,645.81 $ 4,645.81 $ 4,645.81 24 שעות נמוך $ 5,130.99 $ 5,130.99 $ 5,130.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,645.81$ 4,645.81 $ 4,645.81 גבוה 24 שעות $ 5,130.99$ 5,130.99 $ 5,130.99 שיא כל הזמנים $ 5,253.42$ 5,253.42 $ 5,253.42 המחיר הנמוך ביותר $ 1,474.49$ 1,474.49 $ 1,474.49 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.37% שינוי מחיר (1D) -9.11% שינוי מחיר (7D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.14%

Stader ETHx (ETHX) המחיר בזמן אמת של הוא $4,646.47. במהלך 24 השעות האחרונות, ETHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,645.81 לבין שיא של $ 5,130.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,253.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,474.49.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETHX השתנה ב -2.37% במהלך השעה האחרונה, -9.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stader ETHx (ETHX) מידע שוק

שווי שוק $ 666.73M$ 666.73M $ 666.73M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 666.73M$ 666.73M $ 666.73M אספקת מחזור 143.49K 143.49K 143.49K אספקה כוללת 143,493.9595666516 143,493.9595666516 143,493.9595666516

שווי השוק הנוכחי של Stader ETHx הוא $ 666.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETHX הוא 143.49K, עם היצע כולל של 143493.9595666516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 666.73M.