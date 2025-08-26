Stablecomp (SCOMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.100213$ 0.100213 $ 0.100213 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -0.18% שינוי מחיר (7D) +0.43% שינוי מחיר (7D) +0.43%

Stablecomp (SCOMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOMP השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stablecomp (SCOMP) מידע שוק

שווי שוק $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.21K$ 88.21K $ 88.21K אספקת מחזור 86.62M 86.62M 86.62M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stablecomp הוא $ 38.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCOMP הוא 86.62M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.21K.