Squish ($SQUISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -2.45% שינוי מחיר (7D) -2.45%

Squish ($SQUISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SQUISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SQUISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SQUISH השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Squish ($SQUISH) מידע שוק

שווי שוק $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.60K$ 14.60K $ 14.60K אספקת מחזור 998.98M 998.98M 998.98M אספקה כוללת 998,975,655.149246 998,975,655.149246 998,975,655.149246

שווי השוק הנוכחי של Squish הוא $ 14.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SQUISH הוא 998.98M, עם היצע כולל של 998975655.149246. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.60K.