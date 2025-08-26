Squirrel Swap (SQRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00352178 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -10.17% שינוי מחיר (7D) +8.15%

Squirrel Swap (SQRL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352178, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQRL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Squirrel Swap (SQRL) מידע שוק

שווי שוק $ 18.71K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.71K אספקת מחזור 999.89M אספקה כוללת 999,887,120.827155

שווי השוק הנוכחי של Squirrel Swap הוא $ 18.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQRL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999887120.827155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.71K.