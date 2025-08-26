עוד על SQRL

Squirrel Swap סֵמֶל

Squirrel Swap מחיר (SQRL)

לא רשום

1 SQRL ל USDמחיר חי:

--
----
-10.10%1D
mexc
USD
Squirrel Swap (SQRL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:39:45 (UTC+8)

Squirrel Swap (SQRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00352178
$ 0.00352178$ 0.00352178

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-10.17%

+8.15%

+8.15%

Squirrel Swap (SQRL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SQRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00352178, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQRL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Squirrel Swap (SQRL) מידע שוק

$ 18.71K
$ 18.71K$ 18.71K

--
----

$ 18.71K
$ 18.71K$ 18.71K

999.89M
999.89M 999.89M

999,887,120.827155
999,887,120.827155 999,887,120.827155

שווי השוק הנוכחי של Squirrel Swap הוא $ 18.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQRL הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999887120.827155. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.71K.

Squirrel Swap (SQRL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Squirrel Swapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSquirrel Swap ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSquirrel Swap ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Squirrel Swapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.17%
30 ימים$ 0+0.57%
60 ימים$ 0-21.34%
90 ימים$ 0--

מה זהSquirrel Swap (SQRL)

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

Squirrel Swap (SQRL) משאב

האתר הרשמי

Squirrel Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Squirrel Swap (SQRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Squirrel Swap (SQRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Squirrel Swap.

בדוק את Squirrel Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

SQRL למטבעות מקומיים

Squirrel Swap (SQRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Squirrel Swap (SQRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Squirrel Swap (SQRL)

כמה שווה Squirrel Swap (SQRL) היום?
החי SQRLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQRL ל USD?
המחיר הנוכחי של SQRL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Squirrel Swap?
שווי השוק של SQRL הוא $ 18.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQRL?
ההיצע במחזור של SQRL הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQRL?
‏‏SQRL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00352178 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQRL?
SQRL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SQRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQRL הוא -- USD.
האם SQRL יעלה השנה?
SQRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:39:45 (UTC+8)

