Squirrel Swap (SQRL) טוקנומיקה
Squirrel Swap (SQRL) מידע
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts!
Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem.
Why Choose Squirrel Swap?
• Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks.
• Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders.
• Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto.
Making a Difference with Every Swap
Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
Squirrel Swap (SQRL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Squirrel Swap (SQRL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Squirrel Swap (SQRL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Squirrel Swap (SQRL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SQRL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SQRLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SQRLטוקניומיקה, חקרו אתSQRLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
