SPUD (SPUD) מידע על מחיר (USD)

SPUD (SPUD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPUD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SPUD (SPUD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SPUD הוא $ 616.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPUD הוא 914.78M, עם היצע כולל של 914784798.4473981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 616.30K.