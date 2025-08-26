SPUD מחיר (SPUD)
SPUD (SPUD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101743, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPUD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -8.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SPUD הוא $ 616.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPUD הוא 914.78M, עם היצע כולל של 914784798.4473981. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 616.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SPUDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSPUD ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSPUD ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SPUDל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.69%
|30 ימים
|$ 0
|+44.24%
|60 ימים
|$ 0
|+140.76%
|90 ימים
|$ 0
|--
Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight.
