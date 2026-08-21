SpookySwap מחיר היום

מחיר SpookySwap (BOO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00416995, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOO ל USD הוא $ 0.00416995 לכל BOO.

SpookySwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,271, עם היצע במחזור של 7.26M BOO. ב‑24 השעות האחרונות, BOO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.291543, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOO נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.40.

SpookySwap (BOO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K נפח (24 שעות) $ 44.40$ 44.40 $ 44.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K אספקת מחזור 7.26M 7.26M 7.26M אספקה כוללת 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

שווי השוק הנוכחי של SpookySwap הוא $ 30.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.40. ההיצע במחזור של BOO הוא 7.26M, עם היצע כולל של 7259209.704704001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.27K.