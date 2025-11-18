Sploots by Virtuals מחיר היום

מחיר Sploots by Virtuals (SPLOOT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPLOOT ל USD הוא -- לכל SPLOOT.

Sploots by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 273,996, עם היצע במחזור של 997.25M SPLOOT. ב‑24 השעות האחרונות, SPLOOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00198963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPLOOT נע ב +4.24% בשעה האחרונה ו -20.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sploots by Virtuals (SPLOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 274.00K$ 274.00K $ 274.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.00K$ 274.00K $ 274.00K אספקת מחזור 997.25M 997.25M 997.25M אספקה כוללת 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

שווי השוק הנוכחי של Sploots by Virtuals הוא $ 274.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPLOOT הוא 997.25M, עם היצע כולל של 997247740.9496186. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.00K.