Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר (USD)

קבל Sploots by Virtuals תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SPLOOT יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SPLOOT

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Sploots by Virtuals % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Sploots by Virtuals תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Sploots by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Sploots by Virtuals ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SPLOOT הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Sploots by Virtuals (SPLOOT) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SPLOOT הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SPLOOT הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SPLOOT הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Sploots by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Sploots by Virtuals עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Sploots by Virtuals תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSPLOOTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSPLOOT , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSPLOOT , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Sploots by Virtuals (SPLOOT) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSPLOOT הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Sploots by Virtuals מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 280.43K$ 280.43K $ 280.43K אספקת מחזור 997.25M 997.25M 997.25M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SPLOOT העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SPLOOT יש כמות במעגל של 997.25M ושווי שוק כולל של $ 280.43K. צפה SPLOOT במחיר חי

Sploots by Virtuals מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSploots by Virtualsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSploots by Virtuals הוא 0USD. היצע במחזור של Sploots by Virtuals(SPLOOT) הוא 997.25M SPLOOT , מה שמעניק לו שווי שוק של $280,434 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.39% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -16.31% $ 0 $ 0.000499 $ 0.000251

30 ימים -43.30% $ 0 $ 0.000499 $ 0.000251 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Sploots by Virtuals הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 4.39% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Sploots by Virtuals נסחר בשיא של $0.000499 ושפל של $0.000251 . נרשם שינוי במחיר של -16.31% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSPLOOT הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Sploots by Virtuals חווה -43.30% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש SPLOOT עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Sploots by Virtuals (SPLOOT) מודול חיזוי מחיר עובד? Sploots by Virtuals מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SPLOOTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSploots by Virtuals לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SPLOOT , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Sploots by Virtuals. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSPLOOT . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSPLOOT כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Sploots by Virtuals.

מדוע SPLOOT חיזוי מחירים חשוב?

SPLOOT תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SPLOOT כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SPLOOT ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SPLOOT בחודש הבא? על פי Sploots by Virtuals (SPLOOT) כלי תחזית המחירים, המחיר SPLOOT הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SPLOOT בשנת 2026? המחיר של 1 Sploots by Virtuals (SPLOOT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SPLOOT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SPLOOT בשנת 2027? Sploots by Virtuals (SPLOOT) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPLOOT עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SPLOOT בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sploots by Virtuals (SPLOOT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SPLOOT בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Sploots by Virtuals (SPLOOT) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SPLOOT בשנת 2030? המחיר של 1 Sploots by Virtuals (SPLOOT) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SPLOOT יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SPLOOT תחזית המחיר בשנת 2040? Sploots by Virtuals (SPLOOT) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SPLOOT עד שנת 2040. הירשם עכשיו