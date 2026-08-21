Splintershards מחיר היום

מחיר Splintershards (SPS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00350178, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPS ל USD הוא $ 0.00350178 לכל SPS.

Splintershards כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,650,285, עם היצע במחזור של 1.33B SPS. ב‑24 השעות האחרונות, SPS סחר בין $ 0.00337998 (נמוך) ל $ 0.00356052 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00268039.

ביצועים לטווח קצר, SPS נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו +3.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.08K.

Splintershards (SPS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M נפח (24 שעות) $ 3.08K$ 3.08K $ 3.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.65M$ 4.65M $ 4.65M אספקת מחזור 1.33B 1.33B 1.33B אספקה כוללת 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851

שווי השוק הנוכחי של Splintershards הוא $ 4.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.08K. ההיצע במחזור של SPS הוא 1.33B, עם היצע כולל של 1327940171.157851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.65M.