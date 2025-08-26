Splash Dog (BUSTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00444016$ 0.00444016 $ 0.00444016 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +11.21% שינוי מחיר (7D) +11.21%

Splash Dog (BUSTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BUSTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BUSTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00444016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BUSTER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Splash Dog (BUSTER) מידע שוק

שווי שוק $ 12.56K$ 12.56K $ 12.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.56K$ 12.56K $ 12.56K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,771,457.407943 999,771,457.407943 999,771,457.407943

שווי השוק הנוכחי של Splash Dog הוא $ 12.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUSTER הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771457.407943. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.56K.