Spintria (SP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00630935 $ 0.00630935 $ 0.00630935 24 שעות נמוך $ 0.00679696 $ 0.00679696 $ 0.00679696 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00630935$ 0.00630935 $ 0.00630935 גבוה 24 שעות $ 0.00679696$ 0.00679696 $ 0.00679696 שיא כל הזמנים $ 0.05442$ 0.05442 $ 0.05442 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00455647$ 0.00455647 $ 0.00455647 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -5.34% שינוי מחיר (7D) -9.43% שינוי מחיר (7D) -9.43%

Spintria (SP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00639349. במהלך 24 השעות האחרונות, SP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00630935 לבין שיא של $ 0.00679696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00455647.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SP השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spintria (SP) מידע שוק

שווי שוק $ 329.05K$ 329.05K $ 329.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M אספקת מחזור 51.56M 51.56M 51.56M אספקה כוללת 888,704,032.0 888,704,032.0 888,704,032.0

שווי השוק הנוכחי של Spintria הוא $ 329.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SP הוא 51.56M, עם היצע כולל של 888704032.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.67M.