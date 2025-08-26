Speedy (SPEEDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0007587 גבוה 24 שעות $ 0.00084371 שיא כל הזמנים $ 0.04556329 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00069145 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.89% שינוי מחיר (1D) +0.65% שינוי מחיר (7D) -16.50%

Speedy (SPEEDY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00080016. במהלך 24 השעות האחרונות, SPEEDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0007587 לבין שיא של $ 0.00084371, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPEEDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04556329, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00069145.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPEEDY השתנה ב -2.89% במהלך השעה האחרונה, +0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Speedy (SPEEDY) מידע שוק

שווי שוק $ 800.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 800.23K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Speedy הוא $ 800.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEEDY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 800.23K.