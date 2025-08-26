Spartan Protocol (SPARTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) -8.10%

Spartan Protocol (SPARTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARTA השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spartan Protocol (SPARTA) מידע שוק

שווי שוק $ 70.29K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.07K אספקת מחזור 74.78M אספקה כוללת 99,021,692.0

שווי השוק הנוכחי של Spartan Protocol הוא $ 70.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPARTA הוא 74.78M, עם היצע כולל של 99021692.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.07K.