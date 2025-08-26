עוד על SPARTA

SPARTA מידע על מחיר

SPARTA אתר רשמי

SPARTA טוקניומיקה

SPARTA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Spartan Protocol סֵמֶל

Spartan Protocol מחיר (SPARTA)

לא רשום

1 SPARTA ל USDמחיר חי:

$0.00093998
$0.00093998$0.00093998
-5.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Spartan Protocol (SPARTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:24:15 (UTC+8)

Spartan Protocol (SPARTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.25
$ 2.25$ 2.25

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-5.05%

-8.10%

-8.10%

Spartan Protocol (SPARTA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARTA השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spartan Protocol (SPARTA) מידע שוק

$ 70.29K
$ 70.29K$ 70.29K

--
----

$ 93.07K
$ 93.07K$ 93.07K

74.78M
74.78M 74.78M

99,021,692.0
99,021,692.0 99,021,692.0

שווי השוק הנוכחי של Spartan Protocol הוא $ 70.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPARTA הוא 74.78M, עם היצע כולל של 99021692.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.07K.

Spartan Protocol (SPARTA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spartan Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpartan Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpartan Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spartan Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.05%
30 ימים$ 0-22.52%
60 ימים$ 0-3.43%
90 ימים$ 0--

מה זהSpartan Protocol (SPARTA)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spartan Protocol (SPARTA) משאב

האתר הרשמי

Spartan Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spartan Protocol (SPARTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spartan Protocol (SPARTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spartan Protocol.

בדוק את Spartan Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

SPARTA למטבעות מקומיים

Spartan Protocol (SPARTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spartan Protocol (SPARTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPARTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spartan Protocol (SPARTA)

כמה שווה Spartan Protocol (SPARTA) היום?
החי SPARTAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPARTA ל USD?
המחיר הנוכחי של SPARTA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spartan Protocol?
שווי השוק של SPARTA הוא $ 70.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPARTA?
ההיצע במחזור של SPARTA הוא 74.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPARTA?
‏‏SPARTA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPARTA?
SPARTA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPARTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPARTA הוא -- USD.
האם SPARTA יעלה השנה?
SPARTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPARTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:24:15 (UTC+8)

Spartan Protocol (SPARTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.