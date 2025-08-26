SparkPoint (SRK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02523125$ 0.02523125 $ 0.02523125 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -6.31% שינוי מחיר (7D) +12.23% שינוי מחיר (7D) +12.23%

SparkPoint (SRK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02523125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SparkPoint (SRK) מידע שוק

שווי שוק $ 471.48K$ 471.48K $ 471.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 597.55K$ 597.55K $ 597.55K אספקת מחזור 10.27B 10.27B 10.27B אספקה כוללת 13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557

שווי השוק הנוכחי של SparkPoint הוא $ 471.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRK הוא 10.27B, עם היצע כולל של 13019612245.20557. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 597.55K.