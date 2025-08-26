עוד על SRK

SparkPoint סֵמֶל

SparkPoint מחיר (SRK)

1 SRK ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
SparkPoint (SRK) טבלת מחירים חיה
SparkPoint (SRK) מידע על מחיר (USD)

SparkPoint (SRK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SRK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SRKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02523125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SRK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

$ 471.48K
$ 471.48K$ 471.48K

$ 597.55K
$ 597.55K$ 597.55K

10.27B
10.27B 10.27B

13,019,612,245.20557
13,019,612,245.20557 13,019,612,245.20557

שווי השוק הנוכחי של SparkPoint הוא $ 471.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRK הוא 10.27B, עם היצע כולל של 13019612245.20557. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 597.55K.

SparkPoint (SRK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SparkPointל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSparkPoint ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSparkPoint ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SparkPointל USDהיה $ 0.

הַיוֹם$ 0-6.31%
30 ימים$ 0-24.63%
60 ימים$ 0-20.48%
90 ימים$ 0--

מה זהSparkPoint (SRK)

What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience. Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries. SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including: SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion. These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

האתר הרשמי

SparkPointתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SparkPoint (SRK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SparkPoint (SRK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SparkPoint.

בדוק את SparkPoint תחזית המחיר עכשיו‏!

SparkPoint (SRK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SparkPoint (SRK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SRK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SparkPoint (SRK)

כמה שווה SparkPoint (SRK) היום?
החי SRKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SRK ל USD?
המחיר הנוכחי של SRK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SparkPoint?
שווי השוק של SRK הוא $ 471.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SRK?
ההיצע במחזור של SRK הוא 10.27B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SRK?
‏‏SRK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02523125 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SRK?
SRK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SRK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SRK הוא -- USD.
האם SRK יעלה השנה?
SRK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SRK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
