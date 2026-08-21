SpaceMoon מחיר היום

מחיר SpaceMoon (SPACEMOON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPACEMOON ל USD הוא $ 0 לכל SPACEMOON.

SpaceMoon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,165, עם היצע במחזור של 1.00B SPACEMOON. ב‑24 השעות האחרונות, SPACEMOON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00578037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPACEMOON נע ב -1.38% בשעה האחרונה ו -5.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SpaceMoon (SPACEMOON) מידע שוק

שווי שוק $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SpaceMoon הוא $ 40.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPACEMOON הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.17K.