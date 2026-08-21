Sovryn Dollar מחיר היום

מחיר Sovryn Dollar (DLLR) בזמן אמת היום הוא $ 1.004, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DLLR ל USD הוא $ 1.004 לכל DLLR.

Sovryn Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,817,102, עם היצע במחזור של 1.81M DLLR. ב‑24 השעות האחרונות, DLLR סחר בין $ 0.966083 (נמוך) ל $ 1.052 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.120057.

ביצועים לטווח קצר, DLLR נע ב +0.88% בשעה האחרונה ו +2.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.44K.

Sovryn Dollar (DLLR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 1.81M 1.81M 1.81M אספקה כוללת 1,809,226.01509188 1,809,226.01509188 1,809,226.01509188

שווי השוק הנוכחי של Sovryn Dollar הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.44K. ההיצע במחזור של DLLR הוא 1.81M, עם היצע כולל של 1809226.01509188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.82M.