SOULGUY מחיר היום

מחיר SOULGUY (SOULGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOULGUY ל USD הוא $ 0 לכל SOULGUY.

SOULGUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,977.04, עם היצע במחזור של 998.95M SOULGUY. ב‑24 השעות האחרונות, SOULGUY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02939756, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOULGUY נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +23.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOULGUY (SOULGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.98K$ 13.98K $ 13.98K אספקת מחזור 998.95M 998.95M 998.95M אספקה כוללת 998,946,550.875272 998,946,550.875272 998,946,550.875272

שווי השוק הנוכחי של SOULGUY הוא $ 13.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOULGUY הוא 998.95M, עם היצע כולל של 998946550.875272. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.98K.