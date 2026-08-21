Sompi מחיר היום

מחיר Sompi (SOMPI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOMPI ל USD הוא $ 0 לכל SOMPI.

Sompi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 413,359, עם היצע במחזור של 948.54M SOMPI. ב‑24 השעות האחרונות, SOMPI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0354665, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOMPI נע ב +0.24% בשעה האחרונה ו -18.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.87K.

Sompi (SOMPI) מידע שוק

שווי שוק $ 413.36K$ 413.36K $ 413.36K נפח (24 שעות) $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 435.78K$ 435.78K $ 435.78K אספקת מחזור 948.54M 948.54M 948.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sompi הוא $ 413.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.87K. ההיצע במחזור של SOMPI הוא 948.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 435.78K.