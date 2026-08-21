somaliscan מחיר היום

מחיר somaliscan (SS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SS ל USD הוא $ 0 לכל SS.

somaliscan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,426, עם היצע במחזור של 999.83M SS. ב‑24 השעות האחרונות, SS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0045342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SS נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +20.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

somaliscan (SS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,826,854.936908 999,826,854.936908 999,826,854.936908

שווי השוק הנוכחי של somaliscan הוא $ 21.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SS הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999826854.936908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.43K.