Solzilla מחיר היום

מחיר Solzilla (SOLZILLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLZILLA ל USD הוא $ 0 לכל SOLZILLA.

Solzilla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,590, עם היצע במחזור של 690.42T SOLZILLA. ב‑24 השעות האחרונות, SOLZILLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLZILLA נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +15.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solzilla (SOLZILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K אספקת מחזור 690.42T 690.42T 690.42T אספקה כוללת 690,420,000,000,000.0 690,420,000,000,000.0 690,420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solzilla הוא $ 21.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLZILLA הוא 690.42T, עם היצע כולל של 690420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.59K.