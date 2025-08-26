Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 109,294 $ 109,294 $ 109,294 24 שעות נמוך $ 112,748 $ 112,748 $ 112,748 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 109,294$ 109,294 $ 109,294 גבוה 24 שעות $ 112,748$ 112,748 $ 112,748 שיא כל הזמנים $ 175,368$ 175,368 $ 175,368 המחיר הנמוך ביותר $ 11,402.13$ 11,402.13 $ 11,402.13 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.34% שינוי מחיר (1D) -2.76% שינוי מחיר (7D) -5.31% שינוי מחיר (7D) -5.31%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,294. במהלך 24 השעות האחרונות, XSOLVBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,294 לבין שיא של $ 112,748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSOLVBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 175,368, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11,402.13.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSOLVBTC השתנה ב -1.34% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 477.45M$ 477.45M $ 477.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 477.45M$ 477.45M $ 477.45M אספקת מחזור 4.37K 4.37K 4.37K אספקה כוללת 4,365.60852277101 4,365.60852277101 4,365.60852277101

שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol Staked BTC הוא $ 477.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XSOLVBTC הוא 4.37K, עם היצע כולל של 4365.60852277101. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 477.45M.