SolTrust מחיר היום

מחיר SolTrust (SOLT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLT ל USD הוא $ 0 לכל SOLT.

SolTrust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 475,106, עם היצע במחזור של 1000.00M SOLT. ב‑24 השעות האחרונות, SOLT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLT נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +22.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.85.

SolTrust (SOLT) מידע שוק

שווי שוק $ 475.11K$ 475.11K $ 475.11K נפח (24 שעות) $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 475.11K$ 475.11K $ 475.11K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,807.411275 999,999,807.411275 999,999,807.411275

שווי השוק הנוכחי של SolTrust הוא $ 475.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.85. ההיצע במחזור של SOLT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999807.411275. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.11K.