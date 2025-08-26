SolMail (MAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.07829 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.14% שינוי מחיר (1D) -10.13% שינוי מחיר (7D) -21.69%

SolMail (MAIL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAIL השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, -10.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolMail (MAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 849.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 849.56K אספקת מחזור 999.99M אספקה כוללת 999,990,027.0

שווי השוק הנוכחי של SolMail הוא $ 849.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAIL הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990027.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 849.56K.