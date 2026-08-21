SOLLE מחיר היום

מחיר SOLLE (SOLLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLLE ל USD הוא $ 0 לכל SOLLE.

SOLLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,802, עם היצע במחזור של 999.65M SOLLE. ב‑24 השעות האחרונות, SOLLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00136426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOLLE נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +28.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SOLLE (SOLLE) מידע שוק

שווי שוק $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.80K$ 56.80K $ 56.80K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

שווי השוק הנוכחי של SOLLE הוא $ 56.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLLE הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999647089.180039. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.80K.