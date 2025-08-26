עוד על SOLID

SOLID מידע על מחיר

SOLID אתר רשמי

SOLID טוקניומיקה

SOLID תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Solidly סֵמֶל

Solidly מחיר (SOLID)

לא רשום

1 SOLID ל USDמחיר חי:

$0.02426736
$0.02426736$0.02426736
-6.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Solidly (SOLID) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:50 (UTC+8)

Solidly (SOLID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02414925
$ 0.02414925$ 0.02414925
24 שעות נמוך
$ 0.0263359
$ 0.0263359$ 0.0263359
גבוה 24 שעות

$ 0.02414925
$ 0.02414925$ 0.02414925

$ 0.0263359
$ 0.0263359$ 0.0263359

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

$ 0.02414925
$ 0.02414925$ 0.02414925

-0.44%

-6.46%

-10.09%

-10.09%

Solidly (SOLID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02426736. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02414925 לבין שיא של $ 0.0263359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02414925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLID השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solidly (SOLID) מידע שוק

$ 309.48K
$ 309.48K$ 309.48K

--
----

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

12.75M
12.75M 12.75M

89,928,738.02716276
89,928,738.02716276 89,928,738.02716276

שווי השוק הנוכחי של Solidly הוא $ 309.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLID הוא 12.75M, עם היצע כולל של 89928738.02716276. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.

Solidly (SOLID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Solidlyל USDהיה $ -0.00167673557929397.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolidly ל USDהיה . $ -0.0095581656.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSolidly ל USDהיה $ -0.0106763085.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Solidlyל USDהיה $ -0.06302436458256626.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00167673557929397-6.46%
30 ימים$ -0.0095581656-39.38%
60 ימים$ -0.0106763085-43.99%
90 ימים$ -0.06302436458256626-72.19%

מה זהSolidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Solidly (SOLID) משאב

האתר הרשמי

Solidlyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solidly (SOLID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solidly (SOLID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solidly.

בדוק את Solidly תחזית המחיר עכשיו‏!

SOLID למטבעות מקומיים

Solidly (SOLID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solidly (SOLID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Solidly (SOLID)

כמה שווה Solidly (SOLID) היום?
החי SOLIDהמחיר ב USD הוא 0.02426736 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLID ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLID ל USD הוא $ 0.02426736. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solidly?
שווי השוק של SOLID הוא $ 309.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLID?
ההיצע במחזור של SOLID הוא 12.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLID?
‏‏SOLID השיג מחיר שיא (ATH) של 7.38 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLID?
SOLID ‏‏רשם מחירATL של 0.02414925 USD.
מהו נפח המסחר של SOLID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLID הוא -- USD.
האם SOLID יעלה השנה?
SOLID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:27:50 (UTC+8)

Solidly (SOLID) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.