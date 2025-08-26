Solidly (SOLID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02414925 $ 0.02414925 $ 0.02414925 24 שעות נמוך $ 0.0263359 $ 0.0263359 $ 0.0263359 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02414925$ 0.02414925 $ 0.02414925 גבוה 24 שעות $ 0.0263359$ 0.0263359 $ 0.0263359 שיא כל הזמנים $ 7.38$ 7.38 $ 7.38 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02414925$ 0.02414925 $ 0.02414925 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -6.46% שינוי מחיר (7D) -10.09% שינוי מחיר (7D) -10.09%

Solidly (SOLID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02426736. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02414925 לבין שיא של $ 0.0263359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.38, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02414925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLID השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -6.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solidly (SOLID) מידע שוק

שווי שוק $ 309.48K$ 309.48K $ 309.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M אספקת מחזור 12.75M 12.75M 12.75M אספקה כוללת 89,928,738.02716276 89,928,738.02716276 89,928,738.02716276

שווי השוק הנוכחי של Solidly הוא $ 309.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLID הוא 12.75M, עם היצע כולל של 89928738.02716276. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.