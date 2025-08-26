SOLENG (SOLENG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00928559$ 0.00928559 $ 0.00928559 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -10.20% שינוי מחיר (7D) +0.85% שינוי מחיר (7D) +0.85%

SOLENG (SOLENG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00928559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLENG השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLENG (SOLENG) מידע שוק

שווי שוק $ 94.19K$ 94.19K $ 94.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.19K$ 94.19K $ 94.19K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,396,530.889941 999,396,530.889941 999,396,530.889941

שווי השוק הנוכחי של SOLENG הוא $ 94.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLENG הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999396530.889941. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.19K.