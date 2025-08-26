SolBox (SOLBOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00272572$ 0.00272572 $ 0.00272572 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +11.53% שינוי מחיר (1D) +6.51% שינוי מחיר (7D) -5.61% שינוי מחיר (7D) -5.61%

SolBox (SOLBOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLBOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLBOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00272572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLBOX השתנה ב +11.53% במהלך השעה האחרונה, +6.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolBox (SOLBOX) מידע שוק

שווי שוק $ 293.11K$ 293.11K $ 293.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 293.11K$ 293.11K $ 293.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SolBox הוא $ 293.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLBOX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 293.11K.