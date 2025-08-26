Solberg (SLB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00873545 $ 0.00873545 $ 0.00873545 24 שעות נמוך $ 0.00889614 $ 0.00889614 $ 0.00889614 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00873545$ 0.00873545 $ 0.00873545 גבוה 24 שעות $ 0.00889614$ 0.00889614 $ 0.00889614 שיא כל הזמנים $ 0.106245$ 0.106245 $ 0.106245 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00812979$ 0.00812979 $ 0.00812979 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -0.89% שינוי מחיר (7D) +1.74% שינוי מחיר (7D) +1.74%

Solberg (SLB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0088024. במהלך 24 השעות האחרונות, SLB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00873545 לבין שיא של $ 0.00889614, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.106245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00812979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLB השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solberg (SLB) מידע שוק

שווי שוק $ 82.40K$ 82.40K $ 82.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 880.24K$ 880.24K $ 880.24K אספקת מחזור 9.36M 9.36M 9.36M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Solberg הוא $ 82.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLB הוא 9.36M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 880.24K.