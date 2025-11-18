Solarbeam מחיר היום

מחיר Solarbeam (SOLAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00107625, עם שינוי של 4.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOLAR ל USD הוא $ 0.00107625 לכל SOLAR.

Solarbeam כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,770, עם היצע במחזור של 37.88M SOLAR. ב‑24 השעות האחרונות, SOLAR סחר בין $ 0.00107325 (נמוך) ל $ 0.00113151 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 23.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00098894.

ביצועים לטווח קצר, SOLAR נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Solarbeam (SOLAR) מידע שוק

שווי שוק $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K אספקת מחזור 37.88M 37.88M 37.88M אספקה כוללת 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

