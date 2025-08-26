Solala (SOLALA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0060174$ 0.0060174 $ 0.0060174 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -8.45% שינוי מחיר (7D) -6.51% שינוי מחיר (7D) -6.51%

Solala (SOLALA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0060174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLALA השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solala (SOLALA) מידע שוק

שווי שוק $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K אספקת מחזור 460.96M 460.96M 460.96M אספקה כוללת 460,957,851.4892 460,957,851.4892 460,957,851.4892

שווי השוק הנוכחי של Solala הוא $ 30.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLALA הוא 460.96M, עם היצע כולל של 460957851.4892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.15K.