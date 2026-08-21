SODAX מחיר היום

מחיר SODAX (SODA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01722673, עם שינוי של 8.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SODA ל USD הוא $ 0.01722673 לכל SODA.

SODAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,833,823, עם היצע במחזור של 1.50B SODA. ב‑24 השעות האחרונות, SODA סחר בין $ 0.01584025 (נמוך) ל $ 0.01734591 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096354, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01560154.

ביצועים לטווח קצר, SODA נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -26.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 43.45K.

SODAX (SODA) מידע שוק

שווי שוק $ 25.83M$ 25.83M $ 25.83M נפח (24 שעות) $ 43.45K$ 43.45K $ 43.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.83M$ 25.83M $ 25.83M אספקת מחזור 1.50B 1.50B 1.50B אספקה כוללת 1,499,615,235.795139 1,499,615,235.795139 1,499,615,235.795139

שווי השוק הנוכחי של SODAX הוא $ 25.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 43.45K. ההיצע במחזור של SODA הוא 1.50B, עם היצע כולל של 1499615235.795139. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.83M.