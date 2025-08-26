SNPad (SNPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01258939 גבוה 24 שעות $ 0.01504808 שיא כל הזמנים $ 0.051834 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01018394 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -14.38% שינוי מחיר (7D) -7.44%

SNPad (SNPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01280716. במהלך 24 השעות האחרונות, SNPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01258939 לבין שיא של $ 0.01504808, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01018394.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNPAD השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -14.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SNPad (SNPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.59M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M אספקת מחזור 280.00M אספקה כוללת 280,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SNPad הוא $ 3.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNPAD הוא 280.00M, עם היצע כולל של 280000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.