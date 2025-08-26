Smoothy (SMTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00173011 גבוה 24 שעות $ 0.0017896 שיא כל הזמנים $ 3.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147986 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) +2.39%

Smoothy (SMTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00173616. במהלך 24 השעות האחרונות, SMTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00173011 לבין שיא של $ 0.0017896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMTY השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smoothy (SMTY) מידע שוק

שווי שוק $ 159.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 174.52K אספקת מחזור 91.46M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smoothy הוא $ 159.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMTY הוא 91.46M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 174.52K.