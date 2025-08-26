Smiling Dolphin (MIHARU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01587516$ 0.01587516 $ 0.01587516 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) -9.86% שינוי מחיר (7D) +2.66% שינוי מחיר (7D) +2.66%

Smiling Dolphin (MIHARU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIHARU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIHARUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01587516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIHARU השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -9.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Smiling Dolphin (MIHARU) מידע שוק

שווי שוק $ 178.11K$ 178.11K $ 178.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 178.11K$ 178.11K $ 178.11K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,774,032.047027 999,774,032.047027 999,774,032.047027

שווי השוק הנוכחי של Smiling Dolphin הוא $ 178.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIHARU הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999774032.047027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.11K.