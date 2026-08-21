Smiley Coin מחיר היום

מחיר Smiley Coin (SMILEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SMILEY ל USD הוא $ 0 לכל SMILEY.

Smiley Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 304,446, עם היצע במחזור של 420,690.00T SMILEY. ב‑24 השעות האחרונות, SMILEY סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SMILEY נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smiley Coin (SMILEY) מידע שוק

שווי שוק $ 304.45K$ 304.45K $ 304.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.45K$ 304.45K $ 304.45K אספקת מחזור 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T אספקה כוללת 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

שווי השוק הנוכחי של Smiley Coin הוא $ 304.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMILEY הוא 420,690.00T, עם היצע כולל של 4.2069e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.45K.