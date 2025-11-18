Skyops מחיר היום

מחיר Skyops (SKYOPS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00024932, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKYOPS ל USD הוא $ 0.00024932 לכל SKYOPS.

Skyops כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,769.42, עם היצע במחזור של 67.26M SKYOPS. ב‑24 השעות האחרונות, SKYOPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00204963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00024773.

ביצועים לטווח קצר, SKYOPS נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Skyops (SKYOPS) מידע שוק

שווי שוק $ 16.77K$ 16.77K $ 16.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.93K$ 24.93K $ 24.93K אספקת מחזור 67.26M 67.26M 67.26M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skyops הוא $ 16.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKYOPS הוא 67.26M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.93K.