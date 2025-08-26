Skyhash (SKH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01530675 $ 0.01530675 $ 0.01530675 24 שעות נמוך $ 0.01531006 $ 0.01531006 $ 0.01531006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01530675$ 0.01530675 $ 0.01530675 גבוה 24 שעות $ 0.01531006$ 0.01531006 $ 0.01531006 שיא כל הזמנים $ 0.554563$ 0.554563 $ 0.554563 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01519399$ 0.01519399 $ 0.01519399 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -73.11% שינוי מחיר (7D) -73.11%

Skyhash (SKH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01530732. במהלך 24 השעות האחרונות, SKH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01530675 לבין שיא של $ 0.01531006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.554563, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01519399.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-73.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skyhash (SKH) מידע שוק

שווי שוק $ 301.82K$ 301.82K $ 301.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M אספקת מחזור 19.72M 19.72M 19.72M אספקה כוללת 99,000,000.0 99,000,000.0 99,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Skyhash הוא $ 301.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKH הוא 19.72M, עם היצע כולל של 99000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.