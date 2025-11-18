Skully מחיר היום

מחיר Skully (SKULLY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006034, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKULLY ל USD הוא $ 0.00006034 לכל SKULLY.

Skully כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,977, עם היצע במחזור של 778.56M SKULLY. ב‑24 השעות האחרונות, SKULLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00021932, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005929.

ביצועים לטווח קצר, SKULLY נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Skully (SKULLY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Skully הוא $ 46.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKULLY הוא 778.56M, עם היצע כולל של 978558324.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.05K.