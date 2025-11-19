Skully (SKULLY) תחזית מחיר (USD)

קבל Skully תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SKULLY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Skully % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Skully תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Skully ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000060 בשנת 2025. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Skully ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000063 בשנת 2026. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SKULLY הוא $ 0.000066 עם 10.25% שיעור צמיחה. Skully (SKULLY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SKULLY הוא $ 0.000069 עם 15.76% שיעור צמיחה. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SKULLY הוא $ 0.000073 עם 21.55% שיעור צמיחה. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SKULLY הוא $ 0.000077 עם 27.63% שיעור צמיחה. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Skully עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000125. Skully (SKULLY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Skully עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000204. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000060 0.00%

2032 $ 0.000084 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000089 47.75%

2040 $ 0.000125 107.89% הצג עוד לטווח קצר Skully תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000060 0.00%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000060 0.41% Skully (SKULLY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSKULLYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000060 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Skully (SKULLY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSKULLY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000060 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Skully (SKULLY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSKULLY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000060 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Skully (SKULLY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSKULLY הוא $0.000060 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Skully מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 46.98K$ 46.98K $ 46.98K אספקת מחזור 778.56M 778.56M 778.56M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר SKULLY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, SKULLY יש כמות במעגל של 778.56M ושווי שוק כולל של $ 46.98K. צפה SKULLY במחיר חי

Skully מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSkullyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSkully הוא 0.000060USD. היצע במחזור של Skully(SKULLY) הוא 778.56M SKULLY , מה שמעניק לו שווי שוק של $46,977 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -11.21% $ -0.000006 $ 0.000132 $ 0.000059

30 ימים -52.76% $ -0.000031 $ 0.000132 $ 0.000059 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Skully הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Skully נסחר בשיא של $0.000132 ושפל של $0.000059 . נרשם שינוי במחיר של -11.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSKULLY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Skully חווה -52.76% שינוי, המשקף בערך $-0.000031 לערכו. זה מצביע על כך ש SKULLY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Skully (SKULLY) מודול חיזוי מחיר עובד? Skully מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SKULLYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSkully לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SKULLY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Skully. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSKULLY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSKULLY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Skully.

מדוע SKULLY חיזוי מחירים חשוב?

SKULLY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SKULLY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SKULLY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SKULLY בחודש הבא? על פי Skully (SKULLY) כלי תחזית המחירים, המחיר SKULLY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SKULLY בשנת 2026? המחיר של 1 Skully (SKULLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SKULLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SKULLY בשנת 2027? Skully (SKULLY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKULLY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SKULLY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Skully (SKULLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SKULLY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Skully (SKULLY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SKULLY בשנת 2030? המחיר של 1 Skully (SKULLY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, SKULLY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SKULLY תחזית המחיר בשנת 2040? Skully (SKULLY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKULLY עד שנת 2040.