Skeb (SKEB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01238736$ 0.01238736 $ 0.01238736 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +7.23% שינוי מחיר (7D) +4.50% שינוי מחיר (7D) +4.50%

Skeb (SKEB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SKEB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKEBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01238736, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKEB השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +7.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Skeb (SKEB) מידע שוק

שווי שוק $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M אספקת מחזור 9.58B 9.58B 9.58B אספקה כוללת 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0 9,979,886,009.0

שווי השוק הנוכחי של Skeb הוא $ 3.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKEB הוא 9.58B, עם היצע כולל של 9979886009.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.02M.