Singularity Finance מחיר היום

מחיר Singularity Finance (SFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0039582, עם שינוי של 7.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SFI ל USD הוא $ 0.0039582 לכל SFI.

Singularity Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 824,996, עם היצע במחזור של 208.43M SFI. ב‑24 השעות האחרונות, SFI סחר בין $ 0.00362246 (נמוך) ל $ 0.00407687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.204218, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00245785.

ביצועים לטווח קצר, SFI נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +41.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.21K.

Singularity Finance (SFI) מידע שוק

שווי שוק $ 825.00K$ 825.00K $ 825.00K נפח (24 שעות) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M אספקת מחזור 208.43M 208.43M 208.43M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Singularity Finance הוא $ 825.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.21K. ההיצע במחזור של SFI הוא 208.43M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.98M.