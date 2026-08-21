SINBAD NETWORK GENESIS מחיר היום

מחיר SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNG ל USD הוא $ 0 לכל SNG.

SINBAD NETWORK GENESIS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,338.23, עם היצע במחזור של 991.16M SNG. ב‑24 השעות האחרונות, SNG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SNG נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) מידע שוק

שווי שוק $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K אספקת מחזור 991.16M 991.16M 991.16M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SINBAD NETWORK GENESIS הוא $ 17.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNG הוא 991.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.49K.