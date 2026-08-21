SINBAD CREW BASE מחיר היום

מחיר SINBAD CREW BASE (SCB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCB ל USD הוא $ 0 לכל SCB.

SINBAD CREW BASE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,220, עם היצע במחזור של 1.00B SCB. ב‑24 השעות האחרונות, SCB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCB נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו -10.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SINBAD CREW BASE (SCB) מידע שוק

שווי שוק $ 66.22K$ 66.22K $ 66.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.22K$ 66.22K $ 66.22K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SINBAD CREW BASE הוא $ 66.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.22K.