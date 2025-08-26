עוד על SMPL

Simple AI סֵמֶל

Simple AI מחיר (SMPL)

לא רשום

1 SMPL ל USDמחיר חי:

$0.02465727
$0.02465727
-4.80%1D
Simple AI (SMPL) טבלת מחירים חיה
Simple AI (SMPL) מידע על מחיר (USD)

$ 0.02412489
24 שעות נמוך
$ 0.02617316
גבוה 24 שעות

$ 0.02412489
$ 0.02617316
$ 0.051049
$ 0.00277191
+1.69%

-4.69%

-4.87%

-4.87%

Simple AI (SMPL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02455308. במהלך 24 השעות האחרונות, SMPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02412489 לבין שיא של $ 0.02617316, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00277191.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMPL השתנה ב +1.69% במהלך השעה האחרונה, -4.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simple AI (SMPL) מידע שוק

$ 2.45M
--
$ 2.45M
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Simple AI הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMPL הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45M.

Simple AI (SMPL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Simple AIל USDהיה $ -0.00120965885821902.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSimple AI ל USDהיה . $ -0.0034749163.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSimple AI ל USDהיה $ +0.0100682900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Simple AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00120965885821902-4.69%
30 ימים$ -0.0034749163-14.15%
60 ימים$ +0.0100682900+41.01%
90 ימים$ 0--

מה זהSimple AI (SMPL)

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Simple AI (SMPL) משאב

האתר הרשמי

Simple AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Simple AI (SMPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Simple AI (SMPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Simple AI.

בדוק את Simple AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SMPL למטבעות מקומיים

Simple AI (SMPL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Simple AI (SMPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Simple AI (SMPL)

כמה שווה Simple AI (SMPL) היום?
החי SMPLהמחיר ב USD הוא 0.02455308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMPL ל USD?
המחיר הנוכחי של SMPL ל USD הוא $ 0.02455308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Simple AI?
שווי השוק של SMPL הוא $ 2.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMPL?
ההיצע במחזור של SMPL הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMPL?
‏‏SMPL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.051049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMPL?
SMPL ‏‏רשם מחירATL של 0.00277191 USD.
מהו נפח המסחר של SMPL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMPL הוא -- USD.
האם SMPL יעלה השנה?
SMPL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMPL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Simple AI (SMPL) עדכונים חשובים מהתעשייה

