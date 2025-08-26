Simple AI (SMPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02412489 $ 0.02412489 $ 0.02412489 24 שעות נמוך $ 0.02617316 $ 0.02617316 $ 0.02617316 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02412489$ 0.02412489 $ 0.02412489 גבוה 24 שעות $ 0.02617316$ 0.02617316 $ 0.02617316 שיא כל הזמנים $ 0.051049$ 0.051049 $ 0.051049 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00277191$ 0.00277191 $ 0.00277191 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.69% שינוי מחיר (1D) -4.69% שינוי מחיר (7D) -4.87% שינוי מחיר (7D) -4.87%

Simple AI (SMPL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02455308. במהלך 24 השעות האחרונות, SMPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02412489 לבין שיא של $ 0.02617316, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.051049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00277191.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMPL השתנה ב +1.69% במהלך השעה האחרונה, -4.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Simple AI (SMPL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Simple AI הוא $ 2.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMPL הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45M.