Silensio מחיר היום

מחיר Silensio (SILEN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SILEN ל USD הוא -- לכל SILEN.

Silensio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,935.66, עם היצע במחזור של 926.66M SILEN. ב‑24 השעות האחרונות, SILEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00154914, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SILEN נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו -6.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Silensio (SILEN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.64K$ 9.64K $ 9.64K אספקת מחזור 926.66M 926.66M 926.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Silensio הוא $ 8.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SILEN הוא 926.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.64K.