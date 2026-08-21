Sidus מחיר היום

מחיר Sidus (SIDUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIDUS ל USD הוא $ 0 לכל SIDUS.

Sidus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,693, עם היצע במחזור של 18.88B SIDUS. ב‑24 השעות האחרונות, SIDUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.193233, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIDUS נע ב +4.76% בשעה האחרונה ו +57.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sidus (SIDUS) מידע שוק

שווי שוק $ 89.69K$ 89.69K $ 89.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.69K$ 89.69K $ 89.69K אספקת מחזור 18.88B 18.88B 18.88B אספקה כוללת 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

שווי השוק הנוכחי של Sidus הוא $ 89.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIDUS הוא 18.88B, עם היצע כולל של 18877204651.91716. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.69K.