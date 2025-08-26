Sibert (SIBERT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000144 $ 0.0000144 $ 0.0000144 24 שעות נמוך $ 0.00001557 $ 0.00001557 $ 0.00001557 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000144$ 0.0000144 $ 0.0000144 גבוה 24 שעות $ 0.00001557$ 0.00001557 $ 0.00001557 שיא כל הזמנים $ 0.00239953$ 0.00239953 $ 0.00239953 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000087$ 0.0000087 $ 0.0000087 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.13% שינוי מחיר (1D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Sibert (SIBERT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001467. במהלך 24 השעות האחרונות, SIBERT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000144 לבין שיא של $ 0.00001557, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIBERTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00239953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIBERT השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -5.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sibert (SIBERT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.07K$ 14.07K $ 14.07K אספקת מחזור 959.19M 959.19M 959.19M אספקה כוללת 959,190,106.290672 959,190,106.290672 959,190,106.290672

שווי השוק הנוכחי של Sibert הוא $ 14.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIBERT הוא 959.19M, עם היצע כולל של 959190106.290672. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.07K.